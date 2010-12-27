Анимационный фильм появится в прокате 30 апреля 2020 года.

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров озвучит инопланетянина в мультфильме "Белка и Стрелка 3". Об этом сообщила пресс-служба студии "КиноАтис".

Одними из ключевых персонажей анимационного фильма станут загадочные внеземные жители Лягусь и Слонеж. Партнером Шнурова по озвучке станет актер театра и кино Сергей Бурунов.

Кроме того, участие в проекте примут такие знаменитые артисты, как Екатерина Шпица и Евгений Миронов. Их голосами заговорит аристократичная Белка и хитрый крыс Веня соответственно.

В центре сюжета загадочная аномалия, которая происходит у берегов Кубы. Водяной смерч начал всасывать воду, осушая океан. По решению советского командования Белка и Стрелка отправляются к острову с разведывательной миссией.

Премьера мультфильма состоится в российском прокате 30 апреля 2020 года.

Ранее мы писали, что новым ведущим шоу "Форт Боярд" стал Сергей Шнуров.

Фото: Instagram / shnurovs