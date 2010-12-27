Сергей Семак попал в список самых знаменитых жителей Петербурга

Лауреатами премии "Топ-50" также стали Данила Поперечный, Елизавета Туктамышева, Александр Маноцков и другие.

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак стал лауреатом премии "Топ-50", организованной журналом "Собака.ру". Он вошел в число победителей в номинации "Медиа-лидеры". Об этом сообщается на официальном сайте сине-бело-голубых.

Кроме тренера петербургского ФК лауреатами "Топ-50" стали Данила Поперечный, Елизавета Боярская, Shortparis, Елизавета Туктамышева, Михаил Шемякин, Александр Маноцков и другие.

Премия "Топ-50" ежегодно вручается самым достойным петербуржцам. Победителей выбирают по десяти номинациям: "Кино", "Музыка", "Мода", "Театр", "Книги", "Искусство", "Наука и жизнь", "Бизнес", "Медиа-лидеры" и "Урбанистика".

Ранее супруга Сергея Семака рассказала о разводе и новой свадьбе.

Фото: fc-zenit.ru