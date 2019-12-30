Сергей Семак ждет первого внука

Об этом сообщила Анна Семак.

В своем инстаграм-аккаунте супруга главного тренера "Зенита", Анна Семак сообщила, что в семье ожидается пополнение.

В положении находится старшая дочь Майя. По словам Анны, "пока молодые ребята (Майе 20, Жене 21) будут продолжать учиться, нам с дедушкой будет в радость помогать воспитывать малыша, ведь кроме огромной любви к этому пока нерожденному человеку, мы абсолютные чемпионы по уходу за младенцами".

"Господи, как можно сделать абсолютно счастливых людей еще более счастливыми? Радовались мы, радовались наши любимые Майя с Женей, делились планами, я сразу предупредила, чтобы о нянях даже не думали - молодая рок-н-рольная бабушка, управляющая катером - это и лучший друг, и самый надежный уход", — поделилась "рок-н-рольная бабушка" в своем посте.

В свою очередь молодая мама выложила в профиль фото с подписью "пришло время поделиться с миром нашим счастьем", где бережно придерживает округлившийся живот.

Ранее мы писали о рецепте идеального кофе.

Фото: instagram.com/mayasemak/