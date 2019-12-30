Как приготовить идеальный кофе

Для выявления формулы идеального кофе ученые использовали компьютерную модель.

Благодаря компьютерной симуляции, американские математики и химики смогли выявить рецепт приготовления идеального эспрессо. Исследование опубликовано в журнале Matter.

Ученые установили, что при готовке кофе на его вкус влияют несколько факторов: количество кофе в фильтре, продолжительность его обработки, давление, объем и температура воды. В созданной модели исследователи учли все человеческие факторы, а также химию процесса.

В итоге они обнаружили, что главной причиной нестабильного вкуса эспрессо является тонкий помол, а именно его спрессованость . Из-за неправильного сочетания давления, температуры и количества воды образуется очень плотный кофейный порошок. Он в свою очередь мешает движению жидкости, из-за чего кофеин, хинин, антиоксиданты и другие молекулы, входящие в состав кофе, растворяются хуже.

Ученые считают, что для получение идеального кофе надо использовать меньше кофейных зерен грубого помола. Это не только улучшит вкус напитка, но и сократит время его готовки с 25 секунд до 7-15 секунд.

Выводы имеет под собой не только теоретическую, но и практическую часть. Предложенный математиками и химиками метод протестировали в одной из кофеен американского города Юджин. В результате, заведение на 25% сократило расходы на производство одной чашки. Это позволило ускорить время обработки заказов и увеличить число клиентов.

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