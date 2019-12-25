Семак прокомментировал проигрыш "Зенита" в матче с "Лацио"

Игра команд в Лиге Чемпионов закончилась со счетом 3:1 в пользу итальянцев.

Игра группового этапа Лиги Чемпионов между петербургским "Зенитом" и "Лацио", состоявшаяся 24 ноября, завершилась победой итальянцев: финальный счет игры составил 3:1. В послематчевой конференции главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак прокомментировал проигрыш команды.

Семак посетовал, что футболистам не удалось добиться нужного результата в этой игре, а победа "Лацио" была заслуженной.

Пропустили быстрый мяч после хорошего удара издали, тем самым позволив "Лацио" играть в привычной манере на контратаках. <...> Второй тайм начался для нас достаточно неудачно с пенальти, и уже дальше было трудно. Сергей Семак

Тренер признался, что команде было трудно рассчитывать на успех, и второй раз выйти из группы не получилось из-за состояния нетренированных лидеров. Семак напомнил, что Дриусси и Азмун провели лишь по одной тренировке в месяц, а Малком – едва ли больше.Кроме того, постоянная жесткая нагрузка ложится на Юрия Жиркова и Далера Кузяева, которых некем заменять. Тренер отметил, что у команды был ограниченный выбор состава из-за большого числа травмированных игроков.

В ходе матча защитник Дуглас Сантос получил травму и был заменен Алексеем Суторминым. По словам тренера, руководство пока не знает, насколько серьезное повреждение у футболиста.

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Фото: ФК "Зенит" / "ВКонтакте"