Сергей Петров стал новым ректором НГУ имени Лесгафта

Руководителем университета ему предстоит быть до 15 ноября 2026 года.

Кандидат психологических наук, профессор, Сергей Петров стал новым ректором петербургского НГУ им. Лесгафта. Информация появилась на сайте вуза.

Согласно приказу Министерства спорта РФ, к своим обязанностям Петров приступил 16 ноября. Руководителем университета ему предстоит быть до 15 ноября 2026 года.

Сергей Петров является выпускником НГУ им. Лесгафта, который окончил в 1999 году. В 2004 году он защитил диссертацию, получив степень кандидата психологических наук. С 2016 по 2021 годы Петров занимал в университете пост проректора по учебно-воспитательной работе.

Ранее стало известно, что продюсер и сценарист Наталия Горина станет новым ректором СПбГИКиТ.

Фото: lesgaft.spb.ru