Сергей Меняйло избран главой Северной Осетии

Временно исполняющий обязанности главы Северной Осетии Сергей Меняйло избран руководителем региона. Об этом пишет "РИА Новости".
Нового главу избирал парламент республики. Ранее президентом России Владимиром Путиным было внесено три кандидатуры: депутатов парламента региона Валерия Баликоева и Медеи Элдзаровой, а также врио главы республики Сергея Меняйло.
Из 59 принимавших участие в голосовании депутатов 57 отдали голоса Меняйло. Два человека проголосовали за Баликоева, за Элдзарову было подано девять голосов.
Напомним, Путин принял отставку главы Северной Осетии Вячеслава Битарова, который занимал свой пост с 2016 года, 9 апреля. Вместо него врио главы республики был назначен экс-глава Севастополя, полномочный президента России в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло.
Ранее мы сообщали, что явка на выборах в Госдуму превысила 35%.
Фото: kremlin.ru
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