Лазарев впервые прокомментировал гей-сплетни о жизни с Топаловым

Сергей Лазарев отметил, что никак не реагирует на обсуждения своей персоны в СМИ.

Российский певец Сергей Лазарев впервые прокомментировал слухи о том, что якобы находится в отношениях с Владом Топаловым, с которым начинал вокальную карьеру в группе "Smash". Об этом он сообщил изданию "Собеседник".

Ранее в соцсетях появились снимки артистов с отдыха на Бали. В этом году распавшемуся коллективу распавшемуся коллективу исполняется 20 лет, они решили приготовить поклонникам сюрприз.

Сергей Лазарев отметил, что никак не реагирует на обсуждения своей персоны в СМИ. Он отметил, что 80% того, что говорят о нем – "полная чушь". Певец подчеркнул, что не будет никому и ничего доказывать, так как он "заслужил право жить так, как хочет".

Несколько лет назад Лазарев рассказал о конфликте с Топаловым.

Фото: Instagram/ @lazarevsergey