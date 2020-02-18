Сергей Федоров назначен главным тренером ЦСКА

Он сменил на посту Игоря Никитина.

Новым главным тренером ЦСКА назначен Сергей Федоров. Об этом информирует пресс-служба хоккейного клуба.

Федоров сменил на этой должности Игоря Никитина.

По итогам заседания Наблюдательного Совета главным тренером ЦСКА назначен Сергей Федоров. Клуб благодарит Игоря Никитина за проведенные в ЦСКА годы, проделанную работу и желает успехов в дальнейшей карьере. из сообщения пресс-службы ЦСКА

Сергею Федорову 51 год. Он является заслуженным мастером спорта. Федоров начинал свою спортивную карьеру в ЦСКА в 1986 году, а завершил в магнитогорском "Металлурге" в 2012 году. Федоров работает в ЦСКА с 2012 года, с 2013 года является членом наблюдательного совета клуба.

Ранее мы сообщали, что вратарь сборной России по футболу Андрей Лунев подписал контракт с немецким футбольным клубом "Байер". Летом текущего года у него истек срок контракта с петербургским "Зенитом", за который он выступал с 2016 года. В клубе Лунев провел 118 матчей, еще семь он сыграл в составе национальной сборной.

Фото: cska-hockey.ru