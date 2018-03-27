Сергей Цивилев на коленях просил прощения перед собравшимся на митинге кемеровчанами

Вице-губернатор вышел поговорить с митингующими перед зданием администрации.

После страшных событий в ТЦ "Зимняя Вишня" в Кемерово люди вышли на массовый митинг к зданию администрации. Объясняться перед убитыми горем родственниками погибших и неравнодушными гражданами вышел вице-губернатор Сергей Цивилев.

Ранее Piter.tv сообщал, что горожане требуют отставки местной власти и лично Амана Тулеева. Цивилев вышел к людям и заявил, что "все виновные в этой трагедии будут наказаны". Вице-губернатор попросил прощения перед всеми собравшимися и встал перед обступившими его людьми на колени.

На кадрах видеозаписи слышно, что горожане такой жест не оценили. Из толпы послышались возмущенные возгласы, которые кричали, что им "не надо этого". Однако обступившие депутата сзади люди в штатском начали громко хлопать и кричать "Правильно! Правильно!"

Собравшие отказались верить официальным данным и заявили, что официальное число погибших в пожаре скрывают. Пять делегатов отправились вместе с главой города в морг для прояснения ситуации на муниципальном автобусе.

Напомним, огонь охватил около полутора тысяч квадратных метров. Было установлено, что в результате случившегося произошло обрушения потолка над кинотеатром. Под обломками похоронило зрители, среди которых большинство были дети. В МЧС сообщили, что погибли 64 чеовека.

Видое: Telegram / MDK