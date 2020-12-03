Безруков заявил, что "Обитель" Прилепина жестко и сильно воздействует на сознание

Он в шоке от того, насколько можно унизить человека и превратить его в животное.

Российский актер театра и кино Сергей Безруков, сыгравший одну из главных ролей в исторической драме "Обитель", поделился своими впечатлениями о проекте и произведении, по которому он снят. В беседе с порталом Smotrim.ru актер заявил, что "Обитель" жестко и сильно воздействует на сознание, он в шоке от того, насколько можно унизить человека и превратить его в животное.

"Вообще страшное было время, чудовищное, ад. Смаковать это, пересматривать или перечитывать сложно, потому что это очень тяжело для восприятия. Нужно просто запомнить и заучить. Раз и навсегда", - отметил Безруков.

Многосерийная историческая драма "Обитель" снята по одноименному роману Захара Прилепина. Действие разворачивается в конце 20-х гг. 20 века в Соловецком лагере особого назначения (печально известные Соловки). В центре сюжета роман заключенного Артема Горяинова с чекисткой Галиной. Безруков сыграл гражданского мужа Галины, начальника лагеря Федора Эйхманиса. Это реальная историческая фигура. Эйхманис с хладнокровным выражением лица подписывал расстрельные списки сотен людей и не сомневался в своем праве вершить судьбы тысяч людей.

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Видео: пресс-служба телеканала "Россия-1"