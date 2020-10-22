Российский кинооператор признался, что не жалеет о выборе профессии.

Сергей Астахов рассказал, в чём особенность работы оператора-постановщика. Об этом в понедельник, 14 июня, сообщает "Петербургский дневник".

Российский кинооператор Сергей Астахов признался, что не жалеет о выборе профессии. Более 40 лет Астахов принимает участие в съемках кинокартин. По словам оператора, это его и хобби, и работа, и жизнь. Он также добавил, что творит в основном не ради денег, а ради идеи.

Кроме того, Астахов также выступает в качестве инженера-конструктора. В этом ему помогает развитое пространственное мышление и умение мыслить конкретными формами. Оператор вспоминает, что тяжелее всего ему удалось показать невесомость в фильме "Салют-7". В данной задаче ему помог принцип съемки невесомости Петра Клушанцева. Суть заключается в том, что декорацию необходимо поставить вертикально, а камеры поставить снизу. Затем актер подвешивался на тросах в верхней части декорации. Принцип особенно работает в тандеме с компьютерной графикой. По словам Астахова, операторская работа удалась тогда, когда получилось убедить зрителя.

Сергей Астахов также снимал фильм "Брат" с участием Сергея Бодрова в главной роли. По словам оператора, без Бодрова фильм был бы совсем другим. Астахов вспоминает, что актер придавал кинокартине особый шарм, ведь искренность и обаяние Бодрова притягивали зрителей. И Астахов, и режиссер картины Алексей Балабанов тяжело переживали гибель актера. По словам оператора, Балабанов вовсе хотел умереть.

В настоящий момент Астахов совместно с госкорпорацией "Роскосмос", Первым каналом и студией "Yellow, Black and White" работают на картиной "Вызов" – художественный фильм, часть съемок которого пройдёт в космосе. Астахов приложил руку к разработке идеологии съемки, создав при этом оборудования для удержания камеры в невесомости.

Также оператор много времени уделяет своей семье, а также строительству часовни на своем земельном участке в Синявино-2 в Ленобласти. На данном участке во время Великой Отечественной войны проходили ожесточенные бои. Поэтому Астахов задумался о строительстве часовни, чтобы каждый мог помянуть павших и помолиться.

Ранее мы писали, что на могиле кинорежиссёра Алексея Балабанова появится мемориал.

Фото: kino-teatr.ru