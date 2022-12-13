Сергей Аксёнов: в дни Крымской весны нас всегда переполняют эмоции

Глава полуострова выразил благодарность за при соединение региона к составу РФ.

Глава российского региона Сергей Аксенов в ходе торжественного выступления на мероприятии, посвященного девятой годовщиневоссоединеия полуострова с Москвой, заявил собравщимся о том, что дни Крымской весны население всегда переполняют эмоции. Он предложил вспомнить 2014 год, когда проводился всенародный референдум. По мнению чиновника, тогда граждане действовали в едином порыве и ощущали драйв потому, что понимали, что скоро они окажутся дома. Сергей Аксенов считает, что подобные эмоции испытывали ветераны Великой Отечественной войны, которые принести победу Родине над нацистской Германией.

Мы все горячо переживаем за наших ребят, поддерживаем их и снова, как и девять лет назад, выступаем единым фронтом. А потому – Победа будет за нами! Другого пути у нас нет. Сергей Аксенов, глава Крыма

Губернатор Крыма выразил благодарность тем бойцам, которые решились встать на защиту территории против киевского режима,а также российскому президенту Владимиру Путину за принимаемые им решения по полуострову и всем гражданам страны, которые поддержали жителей.

Аксенов рассказал о значении воссоединения Крыма с Россией.

Фото и видео: Telegram / Крым-24