Сергей Семак выступил с чемпионской речью

"Зенит" в пятый раз поднял над головой Кубок Чемпионов РПЛ.

Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак выступил с речью, посвященной чемпионству "сине-бело-голубых". Специалист поблагодарил всех фанатов за поддержку и поздравил их с победой.

Спасибо всем! Вы сделали этот праздник настоящим! Чемпионы! Сегодня все у нас здесь! С праздником! С чемпионством!

– Сергей Семак

После 28 туров команда из Северной Столицы набрала 61 очко. Благодаря успешному выступлению "сине-бело-голубые" стали победителями РПЛ в шестой раз. Помимо этого "Зенит" является единственным российским клубом, который завоевывал все высшие национальные награды: чемпионат, Кубок, Суперкубок и Кубок Премьер-лиги, а также выиграл два международных турнира — Кубок и Суперкубок УЕФА.

В воскресенье, 12 мая, "Зенит" одолел ЦСКА уже в рамках чепиона России. О том как это было читайте в нашем метериале.