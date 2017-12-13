Олимпиада 2018: Красноярец Никита Трегубов завоевал "серебро" в скелетоне

Уроженец Красноярска Никита Трегубов свою награду посвятил своей бабушке.

Скелетонист Никита Трегубов завоевал "серебро" в копилку Олимпийской сборной из России.

На Сочинской Олимпиаде в 2014 году у Никиты было 6е место. К этой Олимпиаде Трегубов пришел более зрелым и подготовленным спортсменом и уверенно боролся за медаль. Он уступил только корейцу Сон Бин Юну. После 3х попыток Никита занимал 4ю строчку. От второй и третьей его отделяли доли секунд. 4 заезд сибиряк выполнил четко, уверенно и безупречно, а его главные соперники допустили ошибки. В итоге у корейца "золото". У Трегубова "серебро". "Бронзу" завоевал британец Доминик Парсонс. Спортсмен из Латвии Мартинс Дукурс завалил 4й заезд и остался без медали, заняв 4 место.

Завоевать серебро Олимпиады - просто непередаваемые ощущения. Подготовка была сложная, но я очень рад, что смог справиться со всеми трудностями, со всеми нервами и стать серебряным призером. Мне очень грустно, что рядом не было товарищей по команде. Я бился не только за себя, но и за них. Никита Трегубов

К слову сказать, Никита находится в Южной Корее без тренера. По словам главного тренера России по скелетону Данил Чабан, Никита блестяще выступил в Пхенчхане. Он выдержал трудную гонку. Спортсмену и тренерам приходилось общаться по телефону, разбирать гонки по присланным видео.

Учитывая условия, которые сложились, для Никиты это особая медаль. Никита выполнил задачу максимум, он сделал все как надо. Как говорится, за себя и за того парня. Данил Чабан

Никита Трегубов посвятил свою медаль своей бабушке, которая умерла в 2017 году. Она очень ждала эту Олимпиаду, но не дождалась.

Видео: Россия24