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Серебристый бульвар отремонтируют за 27 миллионов рублей
Сегодня, 18:58
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Rybka123

Серебристый бульвар отремонтируют за 27 миллионов рублей

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Работы на магистрали будут завершены в ноябре 2020 года

Власти Санкт-Петербурга выбрали подрядчика на выполнение работ по капитальному ремонту Серебристого бульвара. Город подпишет контракт с АО "НИК", сообщает пресс-служба Комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

Согласно техническому заданию победитель конкурса выполнит ремонтные работы от Аэродромной улицы до улицы Генерала Хрулева. Подрядчик должен построить с обеих сторон проезжей части тротуары, заменить дорожные конструкции въездов на прилегающие территории, сделать остановку общественного транспорта заездным карманом. Также планируется установить пешеходное ограждение и бордюрный пандус для маломобильных группа граждан.

Ожидается, что работы будут завершены в ноябре 2020 года. На ремонт власти выделят 27 миллионов рублей. 

Ранее на Piter.TV: У Аничкова моста отремонтируют дворец Белосельских-Белозерских
Фото: Piter.TV

Теги: ао ник, серебристый бульвар
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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    Аноним
    Сегодня 21:50

    Вы лучше богатырский проспект сделайте, а серебристый не трогайте там дорога в хорошем состоянии. Вы туда свои грабли суните и опять будете бабки отмывать. 27 миллионов это жопа.