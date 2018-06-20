Серебристый бульвар отремонтируют за 27 миллионов рублей

Работы на магистрали будут завершены в ноябре 2020 года

Власти Санкт-Петербурга выбрали подрядчика на выполнение работ по капитальному ремонту Серебристого бульвара. Город подпишет контракт с АО "НИК", сообщает пресс-служба Комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

Согласно техническому заданию победитель конкурса выполнит ремонтные работы от Аэродромной улицы до улицы Генерала Хрулева. Подрядчик должен построить с обеих сторон проезжей части тротуары, заменить дорожные конструкции въездов на прилегающие территории, сделать остановку общественного транспорта заездным карманом. Также планируется установить пешеходное ограждение и бордюрный пандус для маломобильных группа граждан.

Ожидается, что работы будут завершены в ноябре 2020 года. На ремонт власти выделят 27 миллионов рублей.

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Фото: Piter.TV