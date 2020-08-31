В Калининском районе начался снос небезопасной детской площадки

Объект располагается в особой охранной зоне тепловых сетей.

В понедельник, 9 октября, рабочие приступили к сносу детской площадки в Калининском районе Петербурга, которая была размещена прямо над инженерными коммуникациями. Об этом сообщил телеканал "Санкт-Петербург".

Поскольку объект располагается в особой охранной зоне тепловых сетей, находиться там небезопасно. О сносе площадке впервые заговорили ещё в апреле. В начале лето в отношении МО "Финляндский округ" вынесено прокурорское представление с требованием произвести частичный демонтаж детской площадки.

По словам старшего мастера шестого эксплуатационного района Константина Захарова, сейчас ведётся демонтаж детской площадки. При этом финляндским округом производится разработка проектной документации по строительству новой игровой зоны, с согласованием территорий охранных зон тепловой сети.

Ранее мы сообщили о том, что прокуратура Петербурга добивается нормальной работы лифтов.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)