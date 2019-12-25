Сенаторы США предлагают восстановить санкции против "Северного потока-2"

Сенатор Кевин Крамер сообщил, что ряд сенаторов США внесли в конгресс законопроект, призывающий восстановить санкции против тех компаний, которые имеют отношение к газопроводу "Северный поток-2", передают РИА Новости.
По мнению политика, Белый дом рискует ослабить глобальные позиции страны из-за того, что администрация действующего президента поддержала ошибочную стратегию Германии, дающей Владимиру Путину рычаг давления на союзников в Европе.
Трубопровод Путина нужно остановить.
такое заявление звучит в документе, который подписали 14 сенаторов
Напомним, 20 мая Госдеп США отказался от санкций против "Северного потока-2", а позже Белый дом заявил о невозможности остановить строительство газопровода.
На данный момент проект готов на 95%.
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Фото: pixabay.com
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