Сенаторы США предлагают восстановить санкции против "Северного потока-2"

Сенаторы внесли законопроект в конгресс, призывающий восстановить санкции против "Северного потока-2".

Сенатор Кевин Крамер сообщил, что ряд сенаторов США внесли в конгресс законопроект, призывающий восстановить санкции против тех компаний, которые имеют отношение к газопроводу "Северный поток-2", передают РИА Новости.

По мнению политика, Белый дом рискует ослабить глобальные позиции страны из-за того, что администрация действующего президента поддержала ошибочную стратегию Германии, дающей Владимиру Путину рычаг давления на союзников в Европе.

Трубопровод Путина нужно остановить. такое заявление звучит в документе, который подписали 14 сенаторов

Напомним, 20 мая Госдеп США отказался от санкций против "Северного потока-2", а позже Белый дом заявил о невозможности остановить строительство газопровода.

На данный момент проект готов на 95%.

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