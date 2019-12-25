Сенатор Сулейман Керимов подал иски к Forbes и "Ведомостям". Его зарегистрировал Гагаринский суд Москвы.
Известно, что иск подан о защите чести, достоинства и деловой репутации. Он направлен против изданий "Версия", "Ведомости" и журнала Forbes.
Пресс-секретарь суда сообщила, что иски переданы суду. Сейчас решается вопрос об их принятии.
Ответчикам считаются учредители газет. Требования, заявленные в иске, не уточняются.
Ранее мы рассказывали, что суд в Башкирии оправдал двух экс-полицейских по делу об изнасиловании.
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