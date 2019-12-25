Суд в Башкирии оправдал двух экс-полицейских по делу об изнасиловании

Третьему осужденному по данному делу судья сократил срок на два года.

Верховный суд Башкирии оправдал двух экс-полицейских по делу об изнасиловании. Следствие утверждало, что они изнасиловали дознавательницу.

Третьему осужденному по данному делу судья сократил срок на два года. Об этом агентству "РИА Новости" сообщил адвокат одного из бывших полицейских Аслям Халиков.

В конце 2019 года Кировский районный суд города Уфа приговорил трёх полицейских Павла Яромчука, Эдуарда Матвеева и Салавата Галиева к наказанию от шести до семи лет колонии и выплате компенсаций потерпевшей в размере трёх миллиардов. Сотрудников обвиняли в изнасиловании коллеги.

Приговор обжаловала прокуратура, которая требовала наказания в виде лишения свободы сроком на девять лет, а также адвокаты экс-полицейских.

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