Сенатор Макконнел назвал союз России, Ирана и Китая "осью зла"

По его словам, такой союз представляет непосредственную угрозу Вашингтону.

Сенатор конгресса США Митч Макконнел назвал союз России, Ирана и Китая "осью зла". Об этом он заявил в интервью Fox News.

По словам Макконнела, такой союз представляет непосредственную угрозу Вашингтону. Сенатор отметил, что во многих отношениях мир сталкивается с "конкуренцией крупных держав", совпадающей с конфликтом на Ближнем Востоке и полноценными боевыми действиями в Европе.

Мы должны реагировать на реально существующие условия, которые представляют угрозу для Соединенных Штатов. Иранцы также представляют угрозу и для нас. Митч Макконнел, сенатор

Ранее мы сообщали, что Вучич ожидает тяжелейшего давления от Запада по вопросу Косово.

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