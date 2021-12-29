Сенат США отклонил законопроект о санкциях против "Северного потока - 2"

Для утверждения необходимо было набрать 60 голосов.

В четверг, 13 января, Сенат Конгресса США отклонил законопроект о санкциях против "Северного потока - 2". Законопроект ранее был предложен республиканцем Тедом Крузом. На сайте верхней палаты американского законодательного органа велась трансляция голосования.

Так, необходимо было для утверждения законопроекта набрать 60 голосов, но этого не произошло.

Ранее в СМИ сообщали, что Сенат, скорее всего, эту инициативу не утвердит.

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США жестко ответят в случае размещения российских войск в Латинской Америке.

Видео: YouTube / Forbes Breaking News