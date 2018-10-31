Семьям погибших и пострадавшим при взрыве жилого дома в Химках выделят компенсации

Ремонт здания также будет проведен за счет регионального бюджета.

Семьям погибших и пострадавшим при взрыве жилого дома в Химках выделят денежные компенсации. Об этом на оперативном совещании сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Я дам все команды по поводу компенсации семьям погибших и пострадавших. Понятно, что никакие деньги не компенсируют. Такое решение будет выполнено в ближайшее время. Андрей Воробьев, глава Подмосковья

Чиновник объяснил, что в течение двух суток специалисты будут осматривать место происшествия вместе с МЧС, чтобы убедиться в безопасности конструкций. Две недели жильцы не смогут вернуться в квартиры, расположенных с пятого по девятый этажи. В это время будет проводиться ремонт и восстановление подъезда. Мероприятия будут проводиться за региональный счет.

Число пострадавших при взрыве в доме в Химках выросло до семи.

Видео: YouTube / Телеканал 360