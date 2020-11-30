Дикий зверь беспокоит жителей города.

Российская семья из Урюпинска завела льва в качестве домашнего животного. Ролик с доказательством этих слов опубликовал местный "Блокнот-Волгоград". Читатели издания сняли на видео, как из окна жилого дома на улицу выглядывает дикое животное. Впервые львенок появился там около двух месяцев назад. Его заметили играющие во дворе дети. Ребята начали стучать по стеклу палками, отчего хищник стал проявлять агрессию и кидаться на окно.

Сейчас лев достигает размеров взрослого питбуля. Жители города беспокоятся о своей безопасности. Они полагают, что большой зверь будет способен выбить окно в квартире. При этом стекло не защищено решетками и регулярно открывается на проветривание. При этом местные жители не видели, чтобы хозяева выгуливали питомца.

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Видео: YouTube / Блокнот Волгоград