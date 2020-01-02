Семья из Петербурга купила самые дорогие авиабилеты на Новый год

Они выбрали для отдыха остров Пхукет.

Самые дорогие авиабилеты на Новый год приобрели петербуржцы. Перелет обошелся жителям города в два миллиона рублей. Семья из четырех человек отправится отмечать праздники на тайский остров Пхукет. Об этом сообщил специалист Aviasales Максим Крайнов. Он добавил, что клиенты оплатили места в бизнес-классе, они летят дубайской авиакомпанией Emirates.

Сервис установил, что по сравнению с аналогичным периодов в 2018 году, россияне стали чаще выбирать билеты в российские города. Количество купленных авиабилетов в Москву, Петербург, Краснодар, Махачкалу и Уфу увеличилось на 60 процентов. В зарубежных направлениях лидируют Ереван, Алма-Ата, Кишинев, Стамбул, Прага. Последний город показал рост на 83%. Наиболее существенный рост интереса на Новый год показали направления до Саратова, Нальчика, Нур-Султана, Денпасара (Бали, Индонезия) и Токио.

Россияне предпочитают летать 28 и 30 декабря, который приходятся в 2019 году на субботу и понедельник. Средняя продолжительность новогоднего отдыха составляет 6-7 дней. Более двух недель отдыхает только 5 процентов россиян.

Ранее Piter.tv писал о том, что подсчитаны траты россиян на Новый год в 2019 году.

Фото: Piter.tv

