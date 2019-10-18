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Съемки юбилейного сезона "Тайн следствия" стартовали в Петербурге
Сегодня, 21:55
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smirenny

Съемки юбилейного сезона "Тайн следствия" стартовали в Петербурге

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Новый сезон станет 20-м.

Накануне, в понедельник, 6 июля, в Петербурге стартовали съемки нового, юбилейного сезона детективного сериала "Тайны следствия". 

Главную роль исполнит бессменная Анна Ковальчук. Режиссером 20-го сезона станет Егор Баринов в сотрудничестве с Егором Абросимовым. Отмечается, что зрители будут удивлены неожиданными сюжетными линиями, а серии будут также наполнены сюрпризами в личной жизни главных героев. 

Напомним, что российский детективный телевизионный сериал, вышедший на телеэкраны в 2000 году, посвящен юристу Марии Сергеевне Швецовой и ее коллегам, которые работают в полиции и прокуратуре. 

Ранее мы писали, что сериал "Знахарь" возвращается на Первый канал.

Фото: Кинопоиск

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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