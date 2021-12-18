Съемки приквела "Майора Грома" завершили в Петербурге

Режиссер картины Олег Трофимов.

Съемки приквела к фильму "Майор Гром: Чумной доктор" завершились в Петербурге. Его снимали по мотивам комиксов российского издательства Bubble Comics, передает "Петербургский Дневник".

Режиссер картины Олег Трофимов. Действие фильма происходит разворачивается в альтернативном Петербурге 90-х годов за 20 лет до сюжета "Чумного доктора". Майор полиции Константин Гром пытается обезвредить нового босса криминального мира по прозвищу Анубис, а его девятилетний сын ввязывается в сомнительную авантюру.

Предполагается, что премьера фильма будет на новогодних каникулах 2023 года. Неизвестно, будут ли фильм показывать в кинотеатрах.

Ранее мы писали, что петербургский суд запретил распространение и показ фильма "Зеленый слоник" в России. Специалисты считают, что сюжет и видеоряд фильма провоцируют "навязчивые воспоминания-переживания".

Фото: Piter.tv

