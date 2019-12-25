Съемки кино перекроют движение в центре Петербурга

Ограничения будут действовать не более двух суток.

В эту субботу, 2 октября, из-за съемок фильму в центре Петербурга будет временно ограничено движение транспорта. Об этом рассказала пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

Движение будет прекращено с 06:00 до 20:00 на нечетной стороне набережной канала Грибоедова от Вознесенского проспекта до Столярного переулка, Казначейской улице от нечетной стороны набережной канала Грибоедова до Столярного переулка.

Кроме того, с 08:00 1-го октября до 20:00 2-го октября будет запрещена остановка по этим же адресам.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что велосветофоры в Петербурге начнут устанавливать только в 2022 году.

Фото: Piter.TV