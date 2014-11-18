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Съемки фильмов перекроют центр Петербурга
Сегодня, 23:18
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Съемки фильмов перекроют центр Петербурга

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Ограничения коснутся Загородного проспекта, набережных канала Грибоедова и реки Мойки и Миллионной улицы.

Съемки двух художественных фильмов "Столыпин" и "Почти Герой Советского Союза" ограничат движение транспорта в центре Петербурга. Об этом рассказали в пресс-службе Комитета по транспорту.

Перекроют проезд 19 июля с 00:00 до 23:59 на Загородном проспекте от улицы Ломоносова до переулка Джамбула.

15 и 16 июля ограничат движение транспорта на набережных канала Грибоедова и реки Мойки и на Миллионной улице.

Ранее мы сообщали о том, на КАД между развязками с Приморским шоссе и ЗСД перекроют движение в ночь на 16 июля.

Фото: Pxhere

Теги: ограничения в движении, съемки фильмов
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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