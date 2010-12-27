Съемки художественного фильма ограничат проезд по Биржевой площади

Съемки картины "Sardar Udham" на некоторое время оккупируют часть Васильевского острова.

Съемки художественного фильма "Sardar Udham" на 15 часов ограничат транспортное движение в части Васильевского острова. Мероприятия будет вести ИП "Дариев Тимур Олегович". Об этом предупреждает пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

В среду, 20 ноября, с 5 утра до 8 вечера движение по Биржевому проезду от Менделеевской линии до Таможенного переулка и вдоль четвертого дома по Биржевой площади будет невозможным. По тем же адресам с 5 утра 19 ноября до вечера 20 ноября будет запрещена остановка и парковка.

Также петербуржца официально запретили выходить на лед с 15 ноября.

Фото: пресс-служба КРТИ