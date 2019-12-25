Съемки фильма "Миссия невыполнима 7" вновь остановили из-за коронавируса

Заболели сразу несколько членов съемочной команды.

Съемки приключенческого боевика "Миссия невыполнима 7" с Томом Крузом в главной роли вновь пришлось приостановить из-за вспышки COVID-19. Положительный тест на коронавирус получили сразу несколько членов съемочной команды. Об этом сообщила газета The Sun.

Всего заболело 14 человек. Большинство из них – помощники актера Тома Круза. Всем инфицированным пришлось уйти на карантин на 14 дней.

Съемки боевика также приостанавливали в феврале. Из-за постоянных задержек премьера может сдвинуться с мая 2022 года на неопределенное время.

"Миссия невыполнима" – это серия фильмов об агенте Итане Ханте. Во всех картинах его играет Том Круз. В седьмой части также снимутся Саймон Пегг, Пом Клементьефф, Кэри Элвес и другие актеры.

Ранее режиссер фильма "Миссия невыполнима-7" показал опасный трюк Тома Круза.

Фото: Instagram / tomcruise