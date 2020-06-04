Семин может вернуться в киевское "Динамо"

Под его руководством клуб стал чемпионом и обладателем суперкубка Украины

По информации портала Sport.ua, экс-главный тренер "Локомотива" Юрий Семин может возглавить киевское "Динамо".

Российский специалист является одним из основных претендентов на пост главного тренера. Как сообщает источник, все разногласия между Семиным и президентом "Динамо" Игорем Суркисом, которые привели к увольнению тренера в 2012 году, остались в прошлом.

Напомним, Юрий Семин возглавлят киевское "Динамо" с 2007 по 2009 год. Под его руководством команда стала чемпионом Украины в сезоне 2008/09. В декабре 2010-го Семин вернулся в "Динамо", но в сентябре 2012-го был отправлен в отставку. За этот период киевляне выиграли суперкубок страны.

Ранее мы писали, что Юрий Семин может стать главным тренером тульского "Арсенала".

Видео: YouTube / ФК "Динамо" Киев