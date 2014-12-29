Семилетнего сына Стаса Пьехи выписали из больницы после избиения

В Рощино сын Пьехи и его мама возвращаться пока не будут.

Сына Стаса Пьехи выписали из больницы. Об этом в Instagram 23 июля сообщила его бывшая жена Наталья Горчакова.

Мальчика перевели на амбулаторное лечение. Горчакова поблагодарила врачей за внимание, теплое отношение и профессионализм. Петя находился в больнице им. Раухфуса. В Рощино, где ребенка ударили, семья пока не планирует возвращаться, так как "соседство уже не кажется таким безопасным".

Извинений со стороны обидчиков так и не поступило.

Напомним, на ребенка накинулась жена известного футбольного судьи Владислава Безбородова. Она схватила мальчика и швырнула его. На крики прибежала бабушка ребенка, которая попыталась защитить внука, но получила сильный удар в шею. Ирина Безбородова утверждает, что она "только схватила рукой и швырнула на пол". В итоге у ребенка диагностировали сотрясение. Дело находится на контроле у главы СК РФ Александра Бастрыкина.

Фото: Instagram / @wolfieha