Семикратный чемпион России по сноуборду заблудился в лесу и попросил о помощи

Последнее видео в его Instagram было опубликовано более четырех часов назад.

Семикратный чемпион России по сноуборду Алексей Соболев заблудился в лесу неподалеку от поселка Шерегеш Кемеровской области вместе со своим другом. Видео с просьбой о помощи Соболев опубликовал в своем Instagram.

Молодые люди катались на сноубордах и оказались в неизвестной им местности. Самим выбраться из леса им пока что не удалось.

Последнее видео было опубликовано более четырех часов назад. Спортсмен просит телефон спасателей и говорит о том, что не может ни до кого дозвониться. На данный момент местонахождение спортсмена и его спутника неизвестно.

Осенью в Томской области мужчина заблудился в тайге и неделю питался ягодами.

Видео: Insta / alexey_sobolev