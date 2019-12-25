Семиклассницу из Пушкина госпитализировали после обнаружения в петле

Девочка находилась в состоянии клинической смерти.

После полуночи 3 апреля в полицию позвонил 57-летний житель Пушкина. Как стало известно Piter.TV, мужчина обнаружил свою 13-летнюю племянницу в петле в квартире на Широкой улице.

Семиклассница осталась жива, скорая помощь госпитализировала девочку в состоянии клинической смерти с остроиляционной асфиксией. С места изъяты два смартфона, фрагмент ткани, два листа бумаги с записями. Известно, что подросток живет с мамой и бабушкой.

Ранее мы писали, что петербуржец умер после съеденной яичницы, приготовленной на средстве от тараканов.

Фото: Piter.TV