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Семиклассницу из Пушкина госпитализировали после обнаружения в петле
Сегодня, 13:09
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himif

Семиклассницу из Пушкина госпитализировали после обнаружения в петле

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Девочка находилась в состоянии клинической смерти.

После полуночи 3 апреля в полицию позвонил 57-летний житель Пушкина. Как стало известно Piter.TV, мужчина обнаружил свою 13-летнюю племянницу в петле в квартире на Широкой улице. 

Семиклассница осталась жива, скорая помощь госпитализировала девочку в состоянии клинической смерти с остроиляционной асфиксией. С места изъяты два смартфона, фрагмент ткани, два листа бумаги с записями. Известно, что подросток живет с мамой и бабушкой.

Ранее мы писали, что петербуржец умер после съеденной яичницы, приготовленной на средстве от тараканов.

Фото: Piter.TV

Теги: попытка суицида, пушкин, школьница
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все

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Колобов Василий
Сегодня 13:37

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