Школьница из Петербурга перенесла клиническую смерть после отравления таблетками

Родители нашли её дома в судорожных припадках.

Семиклассницу частной школы откачивают после отравления лекарствами. В больницу девочку привезли в состоянии после клинической смерти. Об этом стало известно Piter.TV.

Накануне около пяти часов вечера родители вернулись в квартиру на улице Юных Пионеров и увидели там свою 14-летнюю дочь, которая находилась в судорожных припадках. Скорая после реанимации отвезла школьницу в Детскую больницу №5. У девочки диагностировали отравление лекарственным препаратом, в состоянии после клинической смерти.

Мать девочки работает в медицинском центре, отец – в коммерческой организации. Пострадавшая учится в частной школе-пансионате в Ленобласти.

В феврале в Петербурге малыш отравился бабушкиными таблетками.

Фото: Piter.TV