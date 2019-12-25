Напившаяся школьница выпала с шестого этажа на Товарищеском проспекте

Девочку госпитализировали в тяжелом состоянии.

В минувшее воскресенье, 14 июня, в полицию позвонил 15-летний петербуржец. Как сообщили Piter.TV источники в правоохранительных органах, школьник рассказал, что около 10 вечера из окна дома на Товарищеском проспекте выпала 13-летняя девочка.

Прибывшие на место полицейские выяснили, что незадолго до падения семиклассница пила алкоголь и по неустановленной причине решила подойти к окну. Девочку госпитализировали в тяжелом состоянии с переломами ребер и бедра, закрытой черепно-мозговой травмой, разрывами внутренних органов. Отмечается, что семья у школьницы неполная, есть только мать, которая в момент происшествия была за городом. На учете в отделе по делам несовершеннолетних семиклассница не состоит.

Возбуждено уголовное дело о доведении до самоубийства.

Ранее мы рассказывали, что в Кузбассе 13-летний подросток погиб, делая селфи на опоре ЛЭП.

Фото: Piter.TV