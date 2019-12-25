Медики и семьи с детьми смогут получить льготные автокредиты

Максимальная стоимость приобретаемого автомобиля увеличена до 1,5 миллиона рублей.

Программами, предусматривающими льготные условия автокредитования в России, смогут воспользоваться несколько категорий граждан. Во вторник, 7 июля, вступило в силу соответствующее постановление Правительства Российской Федерации.

С начала июля в РФ начали действовать пересмотренные условия госпрограмм льготного автомобильного кредитования "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль". По данным программам максимальная стоимость приобретаемого автомобиля увеличена до 1,5 миллиона рублей. Теперь расширен и перечень покупателей, которые могут воспользоваться льготами.

Теперь по государственной программе "Семейный автомобиль" приобрести ТС могут семьи и с одним несовершеннолетним ребенком. Также самих льготных программ стало больше: одна предусматривает скидку для тех, кто сдает в трейд-ин машину в возрасте от 6 лет, а вторая программа предоставляет скидку работникам медучреждений. Условия те же: выгода в размере 10% при покупке нового транспортного средства.

Льготный кредит предоставляется только на новые машины, собранные в России.

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