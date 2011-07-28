Семьи в РФ с 2026 года смогут получить налоговую выплату по одному заявлению

Российские семьи с 2026 года смогут получить налоговую выплату по одному заявлению. Об этом заявил журналистам министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.
По его словам, ведомство подготовило порядок назначения налоговой выплаты для семей с двумя и более детьми. Котяков отметил, что родители смогут получить налоговую выплату, если среднедушевой доход в семье меньше 1,5 региональных прожиточных минимумов. Он также подчеркнул, что имущество семьи должно соответствовать установленным критериям.
Выплата будет производиться в размере 7% из 13% уплаченного НДФЛ. По предварительным расчетам, новая мера поддержки охватит более 4 млн семей, в которых воспитываются почти 11 млн детей.
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