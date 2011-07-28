Семьи в РФ с 2026 года смогут получить налоговую выплату по одному заявлению

Выплата будет производиться в размере 7% из 13% уплаченного НДФЛ.

Российские семьи с 2026 года смогут получить налоговую выплату по одному заявлению. Об этом заявил журналистам министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

По его словам, ведомство подготовило порядок назначения налоговой выплаты для семей с двумя и более детьми. Котяков отметил, что родители смогут получить налоговую выплату, если среднедушевой доход в семье меньше 1,5 региональных прожиточных минимумов. Он также подчеркнул, что имущество семьи должно соответствовать установленным критериям.

Выплата будет производиться в размере 7% из 13% уплаченного НДФЛ. По предварительным расчетам, новая мера поддержки охватит более 4 млн семей, в которых воспитываются почти 11 млн детей.

Ранее мы сообщали, что Смольный поможет многодетным семьям погасить ипотеку.

Фото: pxhere.com