Семьи погибших на шахте "Листвяжная" начали получать выплаты

Деньги уже получили 60 пострадавших, а также семьи 27 погибших при ЧП.

Пострадавшие при ЧП на шахте "Листвяжная", а также семьи погибших горняков и спасателей начали получать выплаты. Об этом заявил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.

По его словам, на данный момент денежные средства получили 60 пострадавших и семьи 27 погибших при инциденте.

Идет выплата из областного бюджет и бюджета [Беловского] района. 60 пострадавших получили средства и 27 семей <...> погибших. Сергей Цивилев, губернатор Кузбасса

Он подчеркнул, помощь будет оказана не только материальная – также помогут по вопросам, касаемых обучения детей, ситуацией с жильем и другим. Цивилев заявил, что собирается индивидуально принимать всех родственников погибших.

По информации ТАСС, родственники погибших при ЧП получат по 250 тысяч рублей, находящиеся в медицинских учреждениях пострадавшие – по 150 тысяч рублей, проходящие лечение дома – по 75 тысяч рублей.

Утром 25 ноября в шахте "Листвяжная" произошел взрыв метана. На момент ЧП в ней находилось 285 горняков. На поверхность удалось вывести около 240 человек. В результате произошедшего погиб 51 человек, пятеро из которых – горноспасатели. В настоящее время в медицинских учреждениях оказывается помощь 64 пострадавшим, четверо – в тяжелом состоянии. 12 человек проходят лечение на дому. Следственный комитет возбудил уголовные дела.

Ранее в центре Нижнего Новгорода произошел пожар в трехэтажном доме.

Видео: instagram/sergey_tsivilev