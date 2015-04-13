Семьи погибших и пострадавшие на "Листвяжной" получат дополнительные выплаты

Семьи погибших дополнительно получат по одному миллиону рублей.

Семьи погибших и пострадавшие в результате ЧП на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области получат дополнительные выплаты. Соответствующее решение принял региональное правительство, сообщается на сайте ведомства.

Семьи погибших дополнительно получат по одному миллиону рублей. Пострадавшие, здоровью которых был нанесен тяжкий и средней тяжести вред, получат по 400 тысяч рублей, а в случае легкой и средней степени повреждений – 200 тысяч рублей.

Сразу после аварии область и муниципалитеты уже выплатили по 250 тысяч рублей семьям погибших, проходящим лечение в больнице – 150 тысяч рублей, лечащимся амбулаторно – 75 тысяч рублей. Сергей Цивилев, губернатор Кемеровской области

Глава региона подчеркнул, что а период простоя "Листвяжной" заработную плату будут получать как ее работники, так и сотрудники подрядных организаций.

Утром 25 ноября в шахте "Листвяжная" произошел взрыв метана. На момент ЧП в ней находилось 285 горняков. В результате произошедшего погиб 51 человек, пятеро из которых – горноспасатели. По последним данным, в шахте остаются тела 38 рабочих и двоих сотрудников МЧС. Сейчас в медицинских учреждениях находятся 16 человек, из них один – в тяжелом состоянии. 60 пострадавших проходят лечение амбулаторно. Следственный комитет возбудил уголовные дела.

Ранее взрыв газа разрушил жилой дом на востоке Мексики.

Фото: Telegram/Цивилев. Live