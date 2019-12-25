Семьи Ленобласти с шестью детьми в 2022 году смогут получить автомобиль

Ранее такая льгота полагалась семьям, где воспитывают от семи детей.

Многодетные семьи с шестью или более детьми в Ленобласти смогут бесплатно получить автомобиль с 1 января 2022 года. Ранее такая льгота полагалась семьям, где воспитывают от семи детей. Об этом сообщила пресс-службу регионального ЗакСа.

Депутаты ЗакС внесли изменения в Социальный кодекс, статья 3.7 областного закона регулирует обеспечение бесплатным транспортом большие семьи. За принятие закона выступили 44 депутата, против – 1.

Ранее многодетная семья из Вырицы Гатчинского района получила в подарок микроавтобус.

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