В Царском селе 19 августа пройдет семейный воскресник

Тема очередной встречи "Дом, который построил Чарльз".

В музее-заповеднике "Царское село" 19 августа пройдет семейный воскресник под названием "Дом, который построил Чарльз". Тема очередной встречи посвящена любимому архитектору Екатерины II и автору знаменитых царскосельских объектов – Чарльзу Камерону. Об этом сообщает пресс-служба музея.

В Агатовых комнатах участники программы смогут встретиться с Хозяйкой Медной горы и рассмотреть личные вещи Екатерины Великой. Кроме того, всех желающих ждет мастер-класс, на котором можно будет возложить мозаику.

Тематические воскресники в музее-заповеднике проходят дважды в месяц. На целый день люди разных поколений погружаются в историю бывшей императорской резиденции. Запомнить все помогает мультимедийная игра.

Ранее мы писали, что сотрудники музея-заповедника "Царское село" написали письмо будущему поколению.

Фото: пресс-служба ГМЗ "Царское село"