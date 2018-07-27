Сотрудники музея-заповедника "Царское село" написали письмо будущему поколению

Записку возложили в восстановленную фигуру петуха, украшающего уже около двух столетий крышу павильона "Шапель" в Александровском парке.

Дорогие коллеги из будущего! Это письмо мы, сотрудники музея-заповедника "Царское село" решили написать вам — живущим десятилетия спустя — в тот момент, когда завершаем реставрацию павильона "Шапель".

Именно так начинается письмо к будущему поколению, которое составили сотрудники музея-заповедника "Царское село". Его возложили в восстановленную фигуру петуха. Эта птица около двух столетий украшает крышу павильона "Шапель", расположенного в Александровском парке.

Для того чтобы достать до петушка, нужно ставить огромные дорогостоящие леса. Когда еще реставраторы придут в следующий раз? Мы решили, что какую-то записку для них напишем. Составили ее коллективным трудом. Директор ГМЗ "Царское Село" Ольга Таратынова

В записке сотрудники музея-заповедника обращаются к людям, живущим в начале 22 века. Они рассказывают им о состоянии "Царского села", своих мечтах и стоимости входного билета в Екатерининский сад. К слову, его цена 700 рублей. А на эти деньги сегодня можно купить буханку хлеба, пакет молока, мороженое, путеводитель "Прогулки с Екатериной" и четыре жетона в метро.

Сейчас в павильоне "Шапель" ведутся реставрационные работы. Подробнее о них мы расскажем в следующем выпуске "Хранителей Петербурга", который совсем скоро выйдет на канале Piter.TV.

Видео: Piter.TV