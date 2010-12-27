Семак о матче "Зенита" с "Лионом": "Пришлось тяжело"

Тренер петербуржцев поделился эмоциями от вчерашней победной игры.

Вчера, 27 ноября, "Зенит" обыграл "Лион" со счетом 2:0. Главный тренер петербуржцев Сергей Семак поделился впечатлениями от игры в интервью официальному сайту клуба.

Семак признался, что рад победе, хотя хороший соперник заставил петербуржцев потрудиться.

"Лион" стал играть более активно и агрессивно в атаке, мы долго не могли выйти из обороны, много мячей теряли. Был период, когда не могли справиться с давлением соперника. Затем "Лион" стал действовать менее активно, появились моменты у ворот соперника. Конечно, не хотим играть низко, но соперник заставляет. Пришлось тяжело, но трудно было ожидать другого хода игры. – отметил тренер.

Также Семак подчеркнул, что все игроки отлично показали себя на поле, и порадовался, что у них "есть такая команда". Особенно тренер отметил работу Артема Дзюбы и Михаила Кержакова.

Не обошлось в постматчевых рассуждениях без грусти: Семак посетовал, что отсутствие Далера Кузяева и Ярослава Ракицкого в следующем матче – большая потеря. Игроки получили слишком много желтых карточек.

"Можно было обойтись и без предупреждений, но что есть, то есть. К сожалению, будем готовиться к заключительному матчу уже без ребят". – сказал Семак.

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