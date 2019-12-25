Семак заявил, что "Зенит" не выйдет в полном составе против "Динамо"

Тренер петербургской команды отметил, что "Динамо" начали вести себя агрессивнее на поле под тренерством Сандро Шварца.

В четверг, 10 декабря, главный тренер "Зенита" Сергей Семак заявил, что команда готовится к предстоящей игре с "Динамо" в не полном составе, об этом сообщили в пресс-службе клуба.

По мнению Семака, после того как игроков "Динамо" начал тренировать Сандро Шварц, футболисты стали больше "прессинговать, контрпрессинговать и играть агрессивнее". Поэтому петербургская команда должна выложиться на все сто процентов, чтобы выиграть матч.

Напомним, матч 18-го тура Тинькофф РПЛ пройдет в субботу, 12 декабря, на "Газпром Арене" в 19:00.

Ранее мы писали, что главный тренер "Динамо" высказался о грядущем матче с "Зенитом".

Фото: Piter.TV