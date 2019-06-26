Семак назвал фантазией слухи о новых трансферах "Зенита"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак прокомментировал слухи вокруг новых трансферов команды. Он отметил, что верить всему, что пишут о потенциальных новичках, не стоит. Об этом сообщил "Петербургский дневник".
Семак заявил, что у тренерского штаба есть четкое понимание, как должна развиваться команда. Также существует определенный бюджет на усиление состава. Главная задача "Зенита" — совместить эти элементы с максимальной эффективностью.
Тренер сине-бело-голубых подчеркнул, что подавляющее большинство фамилий вокруг команды — это слухи. Где-то видна рука агента того или иного спортсмена, где-то полуправда, основанная на смеси интересов и реальных возможностей.
Ранее мы писали, что Александр Анюков вошел в тренерский штаб "Зенита".
Фото: fc-zenit.ru
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