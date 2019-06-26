Семак назвал фантазией слухи о новых трансферах "Зенита"

Главный тренер сине-бело-голубых отметил, что верить всему, что пишут о потенциальных новичках команды, не стоит.

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак прокомментировал слухи вокруг новых трансферов команды. Он отметил, что верить всему, что пишут о потенциальных новичках, не стоит. Об этом сообщил "Петербургский дневник".

Семак заявил, что у тренерского штаба есть четкое понимание, как должна развиваться команда. Также существует определенный бюджет на усиление состава. Главная задача "Зенита" — совместить эти элементы с максимальной эффективностью.

Тренер сине-бело-голубых подчеркнул, что подавляющее большинство фамилий вокруг команды — это слухи. Где-то видна рука агента того или иного спортсмена, где-то полуправда, основанная на смеси интересов и реальных возможностей.

Ранее мы писали, что Александр Анюков вошел в тренерский штаб "Зенита".

Фото: fc-zenit.ru