Семак рассказал о настроении "Зенита" в преддверии нового сезона РПЛ

Семак прокомментировал заявление тренера казанского "Рубина" Курбана Бердыева.

Тренер "Зенита" Сергей Семак рассказал о настроении команды в преддверии нового сезона РПЛ. Об этом 27 июля сообщает издание "Спорт - Экспресс".

Семак прокомментировал заявление тренера казанского "Рубина" Курбана Бердыева о том, что "Зенит" - это главный претендент на победу в этом сезоне Российской Премьер-Лиги.

Изначально "Зенит" всегда является фаворитом. Есть и другие команды, которые каждый сезон борются за первое место. Что касается Курбана Бердыева, очень приятно слышать от него слова о том, что мы являемся главным претендентом на чемпионство. Но это всего лишь прогнозы. Со своей стороны, мы будем делать все, что можем. Будем доказывать на поле. Сергей Семак, тренер "Зенита".

Напомним, в начале РПЛ сине-бело-голубые выйдут на поле против красноярского "Енисея". Прошлый сезон они завершили лишь на пятой строчке турнирной таблицы лиги. Это стало худшим результатом для клуба за последние 10 лет.

Фото: ФК "Зенит".