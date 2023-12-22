Причиной стычки предварительно стало замечание одному из мужчин из-за его "действий в отношении женщины".

Семь человек задержаны после конфликта со стрельбой и поножовщиной на юге Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

По данным следствия, инцидент произошел на Медынской улице. В конфликте участвовали около 15 человек. Причиной стычки предварительно стало замечание одному из мужчин из-за его "действий в отношении женщины". Затем произошло не менее трех выстрелов из травматического оружия.

В результате конфликта двух человек госпитализировали с ножевыми ранениями в области спины. Задержанных доставили в территориальный отдел полиции. Изъятое оружие направили на экспертизу. Возбуждено уголовное дело по статьям "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью" и "хулиганство".

Ранее мы сообщила, что Москве пресечена продажа более трех тысяч единиц поддельных наручных часов.

Видео: ГУ МВД России по Москве