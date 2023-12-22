В Москве пресечена продажа более трех тысяч единиц поддельных наручных часов

Ирина Волк рассказала о расследовании из-за незаконной бизнес-деятельности в столице.

Российские правоохранительные органы по столице изъяли из незаконного оборота более трех тысяч единиц наручных часов с признаками подделки. Соответствующее заявление сделала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Сотрудница полиции подчеркнула, что, согласно предварительным данным, организатор противоправной деятельности вместе с неустановленными сообщниками реализовывали товар с логотипами престижных брендов.

Торговля велась через созданный ими интернет-магазин и популярный маркетплейс. В ходе обысков в офисе компании и жилых помещениях обнаружено более трех тысяч единиц продукции. пресс-служба МВД РФ

Владелец товара не смог предъявить оперативникам договоры или лицензионные соглашения с правообладателями товарных знаков. У него также отсутствовали прочие документы, которые могли бы подтвердить легальность предпринимательской деятельности. По факту произошедшего ведется расследование по части 4 статьи 159 УК РФ. Фигурант уголовного дела сейчас имеет запрет по определенным действиям.

Задержан подозреваемый в избиении молодого человека в ходе конфликта в центре Москвы.

Фото и видео: МВД Медиа