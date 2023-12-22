В Москве пресечена продажа более трех тысяч единиц поддельных наручных часов

Российские правоохранительные органы по столице изъяли из незаконного оборота более трех тысяч единиц наручных часов с признаками подделки. Соответствующее заявление сделала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Сотрудница полиции подчеркнула, что, согласно предварительным данным, организатор противоправной деятельности вместе с неустановленными сообщниками реализовывали товар с логотипами престижных брендов.
Торговля велась через созданный ими интернет-магазин и популярный маркетплейс. В ходе обысков в офисе компании и жилых помещениях обнаружено более трех тысяч единиц продукции.
пресс-служба МВД РФ
Владелец товара не смог предъявить оперативникам договоры или лицензионные соглашения с правообладателями товарных знаков. У него также отсутствовали прочие документы, которые могли бы подтвердить легальность предпринимательской деятельности. По факту произошедшего ведется расследование по части 4 статьи 159 УК РФ. Фигурант уголовного дела сейчас имеет запрет по определенным действиям.
Задержан подозреваемый в избиении молодого человека в ходе конфликта в центре Москвы.
Фото и видео: МВД Медиа
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